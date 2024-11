L’Otello di Lella Costa apre la stagione di prosa

A ventiquattro anni di distanza dall’ultima volta Lella Costa riporta in scena Otello. Di precise parole si vive, spettacolo tratto dalla tragedia shakespeariana che questa sera alle 21 apre la nuova stagione di prosa del teatro Galli di Rimini. Scritto e diretto con Gabriele Vacis, lo spettacolo mantiene intatta la sostanza, ma rilegge il testo con alcuni affondi sul contemporaneo dell’immortale tragedia di Shakespeare. Con i suoni curati da Roberto Tarasco, si pone l’accento su temi di estrema attualità come la diseguaglianza, il patriarcato, il maschilismo, il femminicidio. È per intenderci un testo che sa parlare agli uomini e alle donne di ogni tempo, attraverso gli spunti offerti dalla straordinaria contemporaneità, esaltati dall’intelligenza e dal talento della Costa, una delle più affermate e apprezzate attrici italiane.

Come confermano l’interprete e il suo regista "si tratta di una sorta di aggiornamento dello spettacolo, dove la storia resa immortale dal Bardo viene affiancata da riferimenti che affondano nella più stretta attualità". In particolare Costa scrive: "La trama folgorante potrebbe sembrare una notizia di cronaca di oggi (un lavoratore straniero altamente qualificato, un matrimonio misto, una manipolazione meschina e abilissima, un uso doloso e spregiudicato del linguaggio, un femminicidio con successivo suicidio del colpevole)". Storie e personaggi immortali che come riprende Costa "continuano a parlarci, a stupirci, a incantarci. A volte ci aiutano perfino a capire chi siamo, cosa ci sta succedendo adesso. E quando incontri una di queste storie perfette in genere te ne innamori".

Nives Concolino