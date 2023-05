Lotta a vandalismo e criminalità: arrivano altre 40 telecamere

Contro atti vandalici, furti, fenomeni "che possano turbare e infastidire la sicurezza pubblica e urbana", in arrivo 40 nuove telecamere di videosorveglianza di ultima generazione nella zona di Rimini nord. I lavori di installazione, partiti in questi giorni, saranno ultimati entro la settimana prossima. L’obiettivo, come spiaga l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli, è quello di "rendere la rete di controllo e sicurezza urbana più efficiente e capillare".

Gli ’occhi elettronici’ copriranno il tratto del lungomare che va da Rivabella a Torre Pedrera, passando per piazza Pascoli di Viserba e via Cenci e piazzetta di Calboli di Viserbella. Si tratta di telecamere panoramiche ad alta definizione, in grado di riprendere gli spazi con angolature a 180 e 360 gradi, "garantendo un monitoraggio efficace e completo delle aree", aggiungono da Palazzo Garampi in una nota. Gli impianti dialogheranno con le centrali operative delle delle forze dell’ordine (carabinieri, polizia di Stato e locale) "assicurando il presidio del territorio e di tutto quello che accade in una zona molto frequentata da residenti e turisti".

Queste prime 40 telecamere saranno successivamente integrate con altre 10 (in totale 50 postazioni) che ’vestiranno’ il tratto da via Tolemaide al fiume Marecchia. "Un piano di videosorveglianza capillare – prosegue Morolli – grazie a telecamere fisse che integrano e arricchiscono le attività di presidio svolte dalla polizia locale e dalle altre forze dell’ordine – Si tratta di un sistema di controllo e sicurezza sia per‘scovare’ azioni illecite e atti di vandalismo, sia per prevenire eventuali fenomeni che possano turbare e infastidire la sicurezza pubblica e urbana grazie all’utilizzo di tecnologie performanti, in costante dialogo con gli uffici delle forze dell’ordine".

m.gra.