Lotta agli abusivi in spiaggia. Il fenomeno è quasi azzerato

Dalle 700 borse di vario genere alle mille paia di occhiali, dai 900 giocattoli ai 9mila pezzi di bigiotteria. Il Noac di Rimini, il Nucleo operativo anti-abusivismo commerciale, rende nota l’attività della stagione che registra "risultati molto positivi". A conferma del trend decrescente del fenomeno registrato negli ultimi anni. Scompaiono anche i mercatini in forma fissa, che fino a qualche estate fa occupavano intere porzioni di arenile, soprattutto a Marina Centro e nella zona sud del litorale di Rimini. Più nel dettaglio durante l’estate si contano 150 rinvenimenti di merce eseguiti dagli agenti sulle spiagge riminesi, rispetto ai 202 del 2022 e ai 192 del 2021. E sono otto i sequestri di tipo penale, relativi a merce con marchi contraffatti. Più alto invece il numero dei sequestri di tipo amministrativo, ovvero di merce non griffata, arrivato ad oggi al numero di 184, con 34 verbali notificati ai venditori sorpresi ad operare senza nessun titolo autorizzativo. I rinvenimenti hanno appunto riguardato merce di vario genere come, borse, bigiotteria, giocattoli, abbigliamento e materiale elettronico, abbandonati dai venditori alla vista degli operatori della Polizia locale. Per un totale di circa 13.600 oggetti. "Sono stati organizzati servizi costanti e capillari, coordinati anche con le altre forze dell’ordine, un presidio efficace riconosciuto anche da tanti operatori della spiaggia", commenta l’assessore alle Attività economiche Juri Magrini. Certo, conclude Magrini, "il fenomeno non è del tutto scomparso, ma in tanti addetti ai lavori hanno riscontrato come sia stato molto ridimensionato".