Lotta agli abusivi: sequestrati 800 accessori

Oltre 800 articoli contraffatti sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla polizia locale di Bellaria Igea Marina, nel corso di un’operazione di contrasto all’abusivismo commerciale lungo l’arenile. L’intervento ha portato all’individuazione di un venditore abusivo intento a proporre borse, portafogli, bracciali e accessori contraffatti, tutti recanti marchi falsi riferibili a noti brand internazionali della moda. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato una fuga improvvisa lungo la battigia, cercando di confondersi tra i bagnanti. Un tentativo - fortunatamente - inutile: gli operatori della polizia locale lo hanno raggiunto e bloccato, procedendo con il sequestro della merce e la denuncia per contraffazione. L’operazione rientra nel piano dei controlli estivi, intensificati per garantire sicurezza, tutela del commercio regolare e rispetto delle normative a beneficio di cittadini e turisti. L’intervento conferma l’attenzione costante del comando di Bellaria Igea Marina sul fronte del contrasto all’illegalità diffusa. Un impegno che si rinnova di anno in anno e che testimonia come gli agenti in più di un’occasione possano fare la differenza. Durante la scorsa estate, la polizia locale aveva già condotto un’articolata attività di contrasto all’abusivismo lungo tutto il litorale, culminata con il sequestro di oltre 6mila articoli – tra abbigliamento, bigiotteria e accessori privi di certificazioni – e con sanzioni amministrative fino a 25mila euro. L’attenzione per il decoro e la legalità si conferma così un tratto distintivo della stagione balneare bellariese. E proprio in questo spirito si inserisce l’appuntamento di domani, dalle 16, sabato, con Bell’Italia: lungo il porto canale è prevista infatti una mostra pubblica dei mezzi e delle dotazioni operative delle forze dell’ordine, occasione per incontrare da vicino chi ogni giorno lavora per rendere più sicuro il territorio. L’evento prenderà il via alle 16 con la solenne cerimonia, alla presenza delle autorità, dell’alzabandiera sulle note dell’inno di Mameli. Gran finale alle 22.30 con l’ammainabandiera a seguito dell’esibizione della Banda della città di Rimini.

Aldo Di Tommaso