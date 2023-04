Lotta agli stupefacenti Tradito dal video su TikTok, spacciatore finisce in manette

"Stasera facciamo casino". Lo spacciatore non ha resistito alla tentazione di condividere su TikTok quel video in cui, insieme ad altri ragazzi della sua compagnia, mostrava un sacchetto contenente delle pasticche di colore bianco, facendo il nome di una nota discoteca della Perla Verde. Per sua sfortuna la clip è rimbalzata sullo smartphone sbagliato: quello di un buttafuori del locale. Che, riconosciuto in pista da ballo il 22enne residente a Gubbio, ha pensato bene di allertare i carabinieri della compagnia di Riccione. Si è conclusa in questo modo la trasferta in Riviera di un giovane pusher, difeso dall’avvocato Marco Lunedei del foro di Rimini, che ha chiesto per lui il rito abbreviato. Ieri mattina, il 22enne è stato processato per direttissima con l’accusa di spaccio, dopo essere finito in manette a seguito di una perquisizione condotta dai militari nell’Arma nella notte a cavallo tra sabato e domenica. Il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma cinque volte alla settimana.

A tradirlo è stato proprio quel video, dato in pasto con leggerezza al pubblico di TikTok. Troppo grande l’euforia per quella serata di divertimento senza limiti che lui e gli altri ragazzi della compagnia si apprestavano a vivere. Balli sfrenati fino alle prime luci dell’alba accompagnati da droghe sintetiche da mandare giù come se fossero caramelle. Il volto del 22enne, intravisto scrollando casualmente la bacheca di TikTok sul proprio telefonino, è però rimasto impresso nella mente del buttafuori. Che qualche ora dopo, trovandosi a tu per tu con il 22enne umbro, ha pensato bene di fermarlo e di allertare nel frattempo i carabinieri. Addosso al ragazzo non è stata trovata droga, ma in seguito i militari dell’Arma hanno passato al setaccio la machina con la quale era arrivato. Trovando, all’interno, 50 pasticche di Mdma, metadone e qualche grammo di eroina. Di fronte al giudice, il 22enne ha spiegato chiaro e tondo che le pasticche erano esclusivamente per uso personale e che non era affatto sua intenzione spacciarle, tant’è vero che all’interno del locale non aveva con sé lo stupefacente. "Le ho comprate sul darkweb utilizzando i bitcoin" ha spiegato al magistrato che gli ha chiesto chiarimenti sulla provenienza delle sostanze illecite.

Lorenzo Muccioli