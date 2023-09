Lotta ai ’furbetti’ dei rifiuti: in azione le prime fototrappole

Lotta ai ’furbetti’ dei rifiuti. Sono entrate in funzione dall’altro ieri a Santarcangelo le fototrappole. Tre i dispositivi utilizzati per controllare il corretto conferimento dei rifiuti. Sono stati posizionati nelle adiacenze di altrettante isole ecologiche: si è partiti coi controlli in quelle dove più spesso si verificano casi di conferimento irregolare e abbandono di rifiuti. Tra un mese poi le fototrappole saranno spostate in altre zone. Gli impianti sono in grado di rilevare in tempo reale i movimenti, scattare foto a colori di giorno e in bianco e nero di notte: i dati verranno raccolti una volta a settimana.