Lotta ai pallinari e alla droga: 36 arresti

Lotta alla prostituzione e ai pallinari, con 221 servizi portati a termine nel primo e 132 nel secondo. Ma anche un importante giro di vite contro la droga, con 1,2 chili di stupefacente sequestrati. Sono alcuni dei numeri che fotografano l’attività svolta dalla polizia locale di Rimini nei primi otto mesi dell’anno. Numeri importanti che mettono insieme i controlli del Nucleo Sicurezza Urbana, composto da 9 unità, e della squadra di Polizia Giudiziaria, anch’essa composta da 9 agenti che operano prevalentemente in abiti civili. Da gennaio a luglio, sono state 5.117 le persone complessivamente controllate in oltre 1.100 servizi di polizia urbana, che hanno portato a 36 persone arrestate e ad altre 148 identificate o fotosegnalate. Sono stati invece 402 i servizi di controllo fatti nei parchi pubblici e nelle aree verdi, 7 gli interventi negli edifici abbandonati che sono stati liberati e da cui sono scaturite complessivamente 26 denunce per invasione di terreni o edifici. Sul fronte del contrasto alla diffusione dal consumo di sostanze stupefacenti l’impegno non è stato inferiore. Il report contiene infatti anche il peso complessivo di sostanze stupefacenti sequestrate, che equivale a circa 1.199 grammi. Valore che si affianca alla somma in denaro, sequestrata perché ritenuta provento dello spaccio, che complessivamente ammonta a oltre 15mila euro. In tutto sono stati 221 invece i servizi per il contrasto alla prostituzione, da cui sono emerse 13 sanzioni dell’ordinanza comunale. Numeri a cui si aggiunge anche l’intensa attività di contrasto del gioco delle 3 palline, che ha consentito di sanzionare, per quanto previsto dal regolamento comunale, 100 persone, su un totale di 132 servizi specifici.