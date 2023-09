Lotta ai pallinari, i finanzierisgominano una ’batteria’

La stagione sta ormai per concludersi, ma loro continuano a stazionare lungo viale Vespucci e i viali delle Regine, in attesa di turisti da ‘spennare’. Questa volta però i ‘pallinari’ hanno dovuto fare i conti con i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Rimini, che hanno fermato una batteria dedita al gioco delle tre campane in viale Regina Elena. Le Fiamme Gialle hanno per prima cosa intercettato il ‘palo’, che è stato immediatamente isolato per impedirgli di comunicare la presenza delle forze dell’ordine agli altri componenti. Nel frattempo, altri militari sono usciti allo scoperto e hanno bloccato i restanti membri del gruppetto. Complessivamente sono state identificate quattro persone, tutte straniere, alle quali è stata contestata la violazione del regolamento di polizia locale del Comune di Rimini, che prevede una sanzione amministrativa fino a un massimo di 3mila euro. Sequestrato inoltre tutto il materiale necessario allo svolgimento del gioco.

Quello dei ‘pallinari’ è un fenomeno che puntualmente torna a ripetersi ogni estate, e che vede impegnate in azioni di contrasto tutte le forze dell’ordine operanti a Rimini. I viali delle Regine e Marina centro sono le zone preferite dai truffatori, organizzati in formazioni che prendono di mira soprattutto i turisti stranieri. Un gioco, quello delle tre campane, che in una sola serata di lavoro è capace di fruttare centinaia e in alcuni casi migliaia di euro. Lo scorso anno, nell’arco della stagione estiva, gli agenti della polizia locale avevano controllato complessivamente 184 squadre di pallinari controllate, per un totale di 165mila euro di multe. Numerosissimi i controlli messi in campo anche nel corso dell’estate che sta per concludersi.