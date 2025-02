Lotta ai parcheggi selvaggi . Controlli a raffica dei vigili: multati 100 visitatori in un giorno

Altra fiera, altro giro… di multe. L’altro ieri, nella prima giornata di Beer & food attraction, oltre a occuparsi del traffico gli agenti di polizia locale hanno fatto una marea di sanzioni. I vigili hanno agito in seguito alle segnalazioni dei residenti, e non solo: in alcuni casi le auto in sosta selvaggia era d’intralcio alla circolazione. I controlli si sono concentrati nelle vie San Martino in Riparotta e Nilde Iotti e nella ‘solita’ via Turchetta, dove il parcheggio selvaggio è un problema costante durante le fiere. In poche ore gli agenti hanno elevato quasi un centinaio di multe (94 per la precisione) per divieto di sosta e occupazione non consentita di aree verdi. Tante auto in sosta vietata, "nonostante i parcheggi messi a disposizione da Ieg – fanno notare dal Comune – fossero tutt’altro che esauriti". Continua il brutto vizio, tra i visitatori delle fiere, di lasciare l’auto dove capita pur di non pagare il parcheggio.

I controlli sono scattati dopo le segnalazioni dei residenti, stufi di trovare strade e aree verdi invase dalle macchine dei visitatori. Controlli proseguiti ieri e che andranno avanti oggi e domani, ultimo giorno della fiera Enada (che è iniziata ieri), mentre Beer & food attraction termina oggi. I vigili avevano fatto una strage di multe anche in occasione del Sigep, la manifestazione che attira – in assoluto – più visitatori a Rimini. Nei primi due giorni di manifestazione, tra le multe fatte alle macchine in divieto di sosta fuori dalla fiera e quelle parcheggiate abusivamente sul lungomare (quasi tutte di persone arrivate a Rimini per il Sigep) i vigili avevano fatto oltre 300 sanzioni. Per il futuro, "si sta lavorando con Ieg – spiega il Comune – a un sistema che ‘protegga’ in via permanente chi risiede nelle vie intorno ai padiglioni". Quelle vie che, in concomitanza dei grandi eventi alla Fiera di Rimini, sono letteralmente prese d’assalto dalla sosta selvaggia, con tutti i disagi che ne conseguono per i residenti.

Inoltre Ieg ha un piano di sviluppo per aumentare i parcheggi. Il problema, com’è accaduto domenica a Beer & food attraction (ma anche in occasione del Festival dell’Oriente), è che tanti lasciano l’auto in sosta vietata pur di non pagare il parcheggio.

Manuel Spadazzi