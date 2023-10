Lotta al degrado in zona Sud: "Il Comune espropria l’ex Enel"

"Il Comune esproprierà l’ex colonia Enel per toglierla dal degrado e riqualificare, insieme a quell’area importante, l’intera zona". Così il sindaco Jamil Sadegholvaad, nella riunione di maggioranza dell’altro ieri, ha annunciato la volontà dell’amministrazione comunale di procedere all’acquisizione, attraverso procedura di esproprio, dell’ex Colonia Enel di Marebello. Che risale al dopoguerra, è stata inaugurata nel 1949. Da 30 anni una metastasi di degrado che si allarga. Il Comune possiede già una piccola porzione dell’area, in parte interessata dal progetto di riqualificazione del Parco del mare (tratto 7, al via nel 2024), mentre gran parte è di proprietà privata, attualmente in mano alla curatela fallimentare.

Già oggi l’amministrazione invierà una formale comunicazione alla curatela fallimentare per ufficializzare l’interesse dell’ente all’apposizione dei vincoli di esproprio, per realizzare un’opera con funzioni pubbliche. "L’obiettivo dell’amministrazione – spiega Sadegholvaad – è acquisire l’area in modo da procedere alla riqualificazione dell’ampio spazio anche in connessione al progetto di trasformazione del Parco del Mare, che nel tratto tra Marebello e Rivazzurra, dopo i lavori in partenza nelle prossime settimane, entrerà nel vivo nell’autunno 2024". "Il progetto quindi – continua – è di portare funzioni pubbliche nello spazio oggi in disuso, con una progettualità in sinergia con la spiaggia libera antistante la colonia e adottando anche soluzioni che possano favorirne l’accessibilità".

"Sin da inizio mandato – aggiunge – abbiamo detto che dopo esserci occupati di Rimini Nord con la riqualificazione, avremmo messo in campo interventi straordinari a Rimini Sud. Sia di riqualificazione che di eliminazione del degrado. Per l’ex Enel siamo a un punto di svolta. Con atti formali per entrare in possesso del bene, per realizzare opere di pubblico interesse. Non ristoranti o negozi, ma una rinnovata area verde, una grande piazza, ricucendo Parco del Mare e viali delle Regione, dove oggi c’è il muro dell’ex Enel. Particolare importante: a differenza delle colonie Murri e Bolognese, qui non c’è vincolo della Soprintendenza ma solo paesaggistico della Regione, con la quale ci stiamo attivando per rimuoverlo nel caso specifico".

Mario Gradara