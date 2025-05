Lotta al degrado nei parchi urbani. Via al ripristino delle staccionate

Verranno ripristinate o se – necessario – rifatte nei prossimi giorni le porzioni di staccionate in legno al parco Panzini e al parco del Gelso, finite al tappeto nei mesi scorsi. Il caso era stato sollevato a più riprese nelle scorse settimane dal gruppo di minoranza Obiettivo comune con Gianni Giovanardi e Gianluca Medri Ottaviani. Nell’ambito del ’filone’ di interpellanze annunciate e poi presentate dagli stessi consiglieri dell’area dell’ex sindaco Enzo Ceccarelli (Giovanardi è l’ex assessore all’ambiente). L’assessore all’ambiente in carica, Adele Ceccarelli, aveva risposto annunciando i lavori di ripristino, distinguendo tra interventi di manutenzione ordinaria e interventi di natura straordinaria (come quelli in questione). Aveva anche affermato di aver ereditato alcune situazioni, per il parco Panzini, dal predecessore Giovanardi, a suo dire deficitarie. L’altro ieri è stata pubblicata la determina del responsabile del servizio, l’architetto Adele Mancini.

Nella determina inoltre si specifica che l’intervento di ripristino viene affidato alla società Anthea, per un importo di 1.750 euro più iva (complessivi 2.135 euro). Viene anche precisato che Anthea sta "svolgendo servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico nonché di disinfestazione e lotta alla zanzara tigre e zanzara comune, ha piena conoscenza delle problematiche relative al territorio e ciò nell’ottica di principi di efficienza, economicità e qualità del servizio e in considerazione dell’entità del servizio". La somma in questione trova copertura nel bilancio triennale 2025 - 2027.