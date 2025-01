Lotta alla prostituzione: "Serve più collaborazione, niente polemiche inutili"

A seguito dell’articolo “Spunta un salotto a luci rosse” pubblicato l’altro giorno, Juri Magrini, assessore alla Polizia locale del Comune di Rimini, risponde alle dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Baietta, vice presidente del Comitato Rimini Sud.

Assessore Magrini, quali sono le principali considerazioni che vuole contestare?

"Ritengo false e inaccettabili le parole di Massimiliano Baietta, che attribuisce la responsabilità del fenomeno della prostituzione alla Polizia locale e, di conseguenza, all’amministrazione comunale. Non si può ignorare il fatto che la gestione del fenomeno sia fortemente limitata dall’assenza di una legge nazionale che regolamenti la prostituzione. Rimini ha sempre cercato di intervenire, pur tra mille difficoltà".

Lei sottolinea un presunto interesse politico nelle dichiarazioni di Baietta. Può approfondire?

"Baietta, oltre ad essere il vice presidente di un comitato, è stato candidato nella lista della Lega ‘Salvini Premier’ alle elezioni comunali del 2021. Questo non è un attacco personale, ma una considerazione oggettiva: il suo partito è al governo da oltre due anni. Perché allora non propongono l’introduzione del reato di prostituzione? Se davvero vogliamo affrontare il problema, sarebbe opportuno che chi ha la possibilità di agire a livello legislativo si muovesse in tal senso".

Qual è, secondo lei, il ruolo del Comune e della polizia locale in questa vicenda?

"La polizia locale è l’unico ente che contrasta sistematicamente il fenomeno della prostituzione. Solo negli ultimi 15 anni, gli agenti hanno elevato una media di oltre 300 sanzioni all’anno tra prostitute e clienti. L’operazione più significativa nella nostra provincia è stata condotta proprio dalla polizia locale nel marzo 2024, quando furono sequestrati un residence e due appartamenti destinati al meretricio. Dire che il Comune non fa nulla è una mancanza di rispetto verso chi lavora per la comunità".

Qual è la strada da seguire per affrontare il problema?

"La soluzione è la sinergia tra istituzioni, forze dell’ordine, associazioni, comitati e cittadini. Ho partecipato a decine di incontri, sia a Rimini Sud che Nord, per raccogliere segnalazioni e concertare interventi. Se, invece, qualcuno vuole alimentare divisioni per scopi politici, invito i rappresentanti della Lega e del centrodestra a rivolgersi ai ministri Nordio e Piantedosi, chiedendo di legiferare in materia".

Come risponde alle accuse che riguardano il suo assessorato e la polizia locale?

"Trovo offensive le parole di Baietta, soprattutto considerando l’impegno dimostrato dai nostri agenti. Nei giorni scorsi, ad esempio, erano in servizio per contenere i disagi legati alla fiera Sigep, spesso operando anche su aree non di loro diretta competenza. È inaccettabile che chi lavora con dedizione venga tirato in ballo con accuse infondate. Il mio dovere è tutelare queste donne e uomini, che ogni giorno sopperiscono alle mancanze di uno Stato molte volte assente".

Un messaggio al Comitato Rimini Sud e a Massimiliano Baietta?

"Rinnovo la mia disponibilità al dialogo e alla collaborazione. Il Comune c’è ed è pronto a lavorare insieme per affrontare il fenomeno con serietà. Se però l’intento è solo quello di alimentare polemiche, invito Baietta e la Lega a confrontarsi con chi ha il potere di fare realmente la differenza: il governo".