Lotta alla violenza contro le donne. Ecco come educare gli uomini

"Uomini e identità maschile. Percorsi formativi a contrasto della violenza di genere" Questo il titolo dell’incontro, aperto a tutti, che si terrà domani dalle 9.30 alle 12.30 al cinema Fulgor: un confronto a più voci sulle azioni a contrasto della violenza di genere nella città di Rimini. Per capire la gravità del fenomeno, basti sapere che attualmente nel carcere di Rimini il 20% dei detenuti sconta una pena per reati di questo tipo: dallo stalking al femminicidio, passando da violenze di genere di vari livelli. Una percentuale da brividi, rivelata dallo psicologo Vincenzo Vannoni che, in qualità di presidente dell’associazione ‘Dire Uomo’ interverrà all’incontro di domani. "La nostra presenza all’interno del carcere è una delle tante azioni di ri-educazione volte al cambiamento dei comportamenti violenti sulle donne che è possibile mettere in atto. – spiega – Da tempo a Rimini si lavora sul progetto che sarà presentato domani. Partendo dalla consapevolezza che il fenomeno della violenza sulle donne è un problema degli uomini, bisogna agire su questi, per prevenire e per aiutarli nel capire le proprie debolezze e le difficoltà di relazione. Abbiamo organizzato dei corsi di formazione per coloro che riteniamo essere ‘sentinelle’ in grado di leggere il bisogno, nel momento in cui vengono a contatto con le persone. Siamo partiti coi medici di famiglia, le forze dell’ordine, gli avvocati, gli assistenti sociali dell’Uepe (l’ufficio che segue i condannati a pene alternative al carcere), ma il nostro intento è raggiungere altre categorie". Gli uomini che si rivolgono a ‘Dire Uomo’ sono segnalati dai diversi enti del territorio, ma sono sempre di più coloro che lo fanno in autonomia. "Nel 2022 abbiamo seguito 20 utenti, diventati circa 30 nel 2023. Dopo qualche colloquio iniziale, all’uomo maltrattante viene proposto un percorso psicoeducativo, che mira a sviluppare consapevolezza e responsabilità e a scardinare influenze culturali ed educative. Successivamente l’attività prosegue con la psicoterapia". I relatori che si alterneranno, dopo i saluti della vice sindaca Chiara Bellini e l’assessore alle politiche per la salute Kristian Gianfreda, sono Elvira Ariano (psicologa del Centro antiviolenza ‘Rompi il Silenzio’), Giada Lama (avvocata), Barbara Gualandi (direttrice Uepe), Anna Bisulli (vice commissaria Polizia di Stato), Geo Agostini e Laura Baffoni (Centro di formazione medicina di genere), Vera Bessone (giornalista), Vincenzo Vannoni, Aurora Barbari (psicologa). Modera, Donato Piegari, psicologo e vice presidente associazione ‘Dire Uomo’.

Maria Cristina Muccioli