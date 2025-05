Lotta alla zanzara: "Serve impegno da parte di tutti"

È partita a Misano la lotta alla zanzara tigre. Ma se il Comune sta facendo la propria parte, l’assessore all’Ambiente Nicola Scivardi avverte i cittadini che non basterà se ognuno non rispettera le regole. "Occorre evitare ogni ristagno d’acqua in balconi, cortili, giardini, orti, svuotare periodicamente l’acqua nei sottovasi, evitando di riversarla nei tombini ma prediligendo il terreno. È consigliata la pulizia periodica delle grondaie ed eliminare la vegetazione spontanea che può nascondere piccoli focolai. È importante un utilizzo attento dell’acqua, evitando ogni tipo di spreco". Da questa settimana saranno trattate 8mila caditoie sul territorio comunale tra quelle stradali e quelle presenti negli edifici pubblici. Ogni mese verrà effettuato un trattamento larvicida in tutte le aree. Gli operatori di Geat, durante l’estate, effettueranno per nove volte un trattamento nei ristagni lungo i corsi d’acqua.