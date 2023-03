Lotta alle mafie: nelle mense scolastiche prodotti dalle confische

’Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie’: oggi il Comune in collaborazione con la Gemos dedica un’iniziativa alla legalità anche nelle mense scolastiche: saranno serviti pasta e olio prodotti dalla Cooperativa Libera Terra, che gestisce territori confiscati alla malavita. Alle 21 al Cinema Astra ’La mafia non è più quella di una volta’, di Franco Maresco: documentario satirico ispirato agli ideali di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. In mattinata (biblioteca) incontro con gli studenti.