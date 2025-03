Lotta alle offerte indecenti. Pasqua, prezzi da ostello in decine di hotel stellati

Dormire in hotel a Rimini 10 euro. L’offerta indecente ha fatto avere un tracollo di bile alla presidente di Federalberghi, Patrizia Rinaldis. Ma cosa accadrebbe se si trovasse un hotel che offre una doppia per il weekend di Pasqua a 38 euro? Basta cercare ed ecco che l’offerta si materializza in Rete. Prendere o lasciare perché si tratta di un prezzo civetta, che si alza a seconda della camera, ma al massimo di poche decine di euro. Se invece ci si vuole abbandonare al relax e ai servizi che può offrire un quattro stelle, allora preparatevi ad altre offerte a basso costo. Questa volta basta scrollare la lista di strutture su Booking, per trovare un quattro stelle a Rimini dove trascorrere il weekend pasquale, soggiornando due notti, al prezzo di 159 euro. Considerando le commissioni del portale, affatto economiche a dire degli albergatori, la cifra che rimarrebbe nelle tasche del titolare sarebbe ancor meno. Non si tratta di un caso isolato. E’ facile pescare quattro stelle a Pasqua dove soggiornare con cifre tra i 180 e i 220 euro per una coppia. Traducendo tutto questo nel prezzo quotidiano a persona si rimane tra i 45 euro e i 55.

Se questi prezzi si ritrovano tra gli alberghi pluristellati, figurarsi cosa accade se si scende di categoria. Con un budget di 120 euro a coppia per il weekend pasquale non c’è da demoralizzarsi perché a ieri erano ben 26 le strutture ricettive che davano questa possibilità su Booking a chi cercava una camera doppia: si partiva da 83 euro, il che significa circa 20 euro a testa al giorno con prima colazione. E’ una cifra persino inferiore a quella di un ostello che offre un posto in una camera da sei, solo femminile, dove non si riesce a scendere sotto gli 87 euro nel fine settimana di Pasqua.

Un altro dato che alimenta il nervosismo della presidente Rinaldis, da sempre in battaglia contro i prezzi troppo bassi, è il fatto che la metà di queste 26 offerta è riconducibile a hotel a tre stelle.

"Così fai del male al territorio, provocando un forte danno di immagine perché chi vede quelle cifre penserà che l’offerta della località è quella", attacca la presidente. A proposito di reputazione, quando si guarda al valore presente sullo stesso Booking per le strutture capaci di lanciare simili offerte, ecco che la reputazione segue l’andamento delle tariffe: al ribasso. Attenzione dunque alle recensioni.

Se già oggi si ritrovano simili prezzi per la Pasqua, viene da chiedersi cosa si potrà trovare sui principali portali, sui social e sui siti delle stesse strutture ricettive avvicinandosi al weekend pasquale, magari con l’incombere di una perturbazione e qualche disdetta che comincia ad arrivare. Un’idea ce la si può fare guardando a questo fine settimana con tempo pessimo e temperature al di sotto della media, tutt’altro che primaverili. Per una camera doppia, oggi in un quattro stelle si parte da 45 euro e si possono trovare diverse offerte sui sessanta euro.

Andea Oliva