Lotta alle zanzare Geat in azione

Sboccia la primavera e parte la lotta alla zanzara tigre. Geat sta già intervenendo in 16mila caditoie in città per diffondere il prodotto larvicida ed evitare che proliferino gli insetti dopo le abbondanti piogge e il caldo che fa capolino. Per i cittadini sarà possibile avere il prodotto larvicida gratuitamente al mercato settimanale del venerdì e nella sede di Geat in viale Lombardia 17 in giugno, luglio e agosto. Fin da ora a tutti i riccionesi viene ordinato di "evitare l’abbandono di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana". Le raccomandazioni valgono anche per gli ospiti della città ai quali viene chiesto di evitare che si formino raccolte d’acqua.