Lotta contro il tempo per alzare le dune

La spiaggia protetta per l’inverno. Passeranno 15 giorni prima che sia terminata la barriera a difesa di stabilimenti balneari e ristoranti sulla sabbia. Anche il litorale riminese deve correre ai ripari, nonostante possa contare su una spiaggia molto lunga a una altezza media che dà maggiori garanzie contro le alte maree in occasione di forti mareggiate. L’ultimo evento meteorologico a mettere in ginocchio la riviera è stato la grande mareggiata di domenica 5 ottobre. A Rimini gli operai e le ruspe sulla sabbia sono arrivati 24 ore dopo. Da allora lavorano tutti i giorni – meteo permettendo – per creare le dune che non solo difenderanno le strutture esistenti, ma ’proteggeranno’ la sabbia che altrimenti, quando il mare fa la voce grossa, rischierebbe di essere ‘mangiata’ dalle onde, creando banchi e sedimenti lontani dalla riva. La sabbia servirà poi in primavera per intervenire soprattutto nelle zone più erose, il che significa la zona nord e nei comuni della zona sud.

Le dune proteggeranno soprattutto quei tratti di spiaggia che hanno minore altezza rispetto al livello di medio mare e che, con onde alte e raffiche forti di vento, verrebbero allagate. Il tratto di Marina centro, a ridosso del Nettuno (piazzale Kennedy), ne è un esempio. Quest’anno il meteo ha colpito in anticipo ponendo ancora una volta il tema del cambiamento climatico e degli eventi meteo estremi, sempre più frequenti. Un giorno si prende la tintarella e l’altro la spiaggia viene inghiottita dalle onde. Per quei bagnini che sono finiti sott’acqua, con gli stabilimenti allagati, le dune possono essere fatte anche se si prende ancora il sole senza attendere l’autunno inoltrato. Intanto si lavora tutti i giorni con le ruspe nei tratti che vanno dalla spiaggia libera del portocanale fino agli stabilimetni all’altezza di piazzale Benedetto Croce. L’intervento in corso sull’arenile viene coordinato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nell’ottica di prevenire il rischio idrogeologico, salvaguardia l’ambiente e la sicurezza del territorio.

a.ol.