Lotteria Italia 2024, vinto un milione in provincia di Rimini. Il sindaco: “Speravo di essere io...”

Rimini, 7 gennaio 2024 – La Befana stavolta non ha portato solo dolci, ma una pioggia di euro sulla nostra provincia. Un milione, tondi tondi. Il quinto premio della Lotteria Italia, quello da un milione di euro, è andato al fortunato possessore del biglietto N 454262, venduto a Montescudo-Montecolombo. Il primo premio da 5 milioni è invece andato a Milano.

“Speravo di essere io, poi ho controllato meglio i due biglietti della Lotteria che avevo comprato e il sogno è svanito. Sarà per la prossima volta”, scherza il sindaco Gianmarco Casadei. Che ha scoperto in diretta la notizia del milione a Montescudo, guardando l’estrazione in tivù nel programma di RaiUno condotto da Amadeus.

Ieri sera, appena si è sparsa la notizia, decine di persone l’hanno chiamato a casa per avere notizia del vincitore. "Ancora non sappiamo nulla, domattina (oggi per chi legge, ndr) cercheremo di scoprirlo. Il paese è piccolo, le notizie girano veloci. Spero solo che chi ha vinto il milione di euro sia una persona che ne abbia bisogno e che abiti qui a Montescudo”.

Quest’anno sono stati ben 42.540 i biglietti della Lotteria Italia venduti a Rimini, il 9.4% in più rispetto a un anno fa.