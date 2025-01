Lotteria Italia, in forte aumento i biglietti venduti

La Lotteria Italia 2024 si conferma un successo anche per Rimini, che registra una crescita straordinaria del 43,9% rispetto al 2023. Con 61.220 biglietti venduti, la provincia romagnola si attesta tra le protagoniste della regione Emilia-Romagna, contribuendo significativamente al boom generale delle vendite.

L’incremento di Rimini supera la media regionale, che segna un aumento complessivo del 30,2%, per un totale di 802.580 biglietti staccati in Emilia-Romagna. A livello nazionale, i dati confermano un ritorno di interesse per il gioco tradizionale con 8,66 milioni di tagliandi venduti, un balzo del 29% rispetto ai 6,7 milioni dello scorso anno. La crescita di Rimini è seconda solo al +47,2% registrato in provincia di Ravenna, ma superiore a quella di altre importanti province regionali come Bologna (+33%) e Modena (+26%).

Il successo della Lotteria Italia è attribuibile non solo alla tradizione che lega gli italiani a questo gioco, ma anche all’iniziativa “Disegniamo la fortuna”, il progetto che promuove l’inclusione artistica coinvolgendo artisti con disabilità nella creazione delle opere rappresentate sui biglietti.

Rimini, già nota per la sua vivacità culturale e turistica, dimostra una rinnovata partecipazione a questo evento, confermando il legame affettivo con una delle tradizioni più radicate del nostro Paese. I numeri straordinari della provincia romagnola fanno ben sperare anche per il prossimo anno, con la città pronta a consolidare la propria posizione tra le più attive nell’acquisto di biglietti della Lotteria Italia.