Louis Dassilva spera nel Riesame: oggi secondo round in tribunale

Rimini, 17 aprile 2025 – Tutto nell’arco di quattro giorni. Dopo la decisione assunta lunedì scorso dal gip Vinicio Cantarini, che ha respinto l’istanza di scarcerazione avanzata dai legali di Louis Dassilva, oggi dalle 9.30 sarà la volta del secondo round, questa volta davanti ai giudici del tribunale del Riesame di Bologna. Chiamati a compiere una nuova valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari a carico del 35enne senegalese, in carcere per l’omicidio di Pierina Paganelli, commesso a Rimini, in via del Ciclamino, il 3 ottobre del 2023.

Louis Dassilva indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli (Foto Migliorini)

Il ritorno al Riesame è legato alla primissima ordinanza di custodia cautelare: quella del 16 luglio. A fine marzo, la Cassazione aveva accolto il ricorso avanzato dai legali di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, rispedendo il fascicolo al Riesame, con la richiesta di motivare in maniera più approfondita i motivi del diniego alla scarcerazione del 35enne. Nel frattempo l’inchiesta ha registrato nuovi, importanti sviluppi – non inclusi nell’ordinanza originale – che hanno indotto il gip Cantarini a negare la libertà a Louis. Un elemento su tutti: le nuove rivelazioni rese da Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante dello stesso Dassilva, cristallizzate nel corso di un lungo incidente probatorio andato avanti per tre giorni consecutivi. Dichiarazioni che collocano il senegalese nel garage sotterraneo di via del Ciclamino, la mattina del 4 ottobre 2023.

La versione di Manuela, diventata di fatto la principale accusatrice dell’ex amante dopo che gli elementi a suo carico (Dna e video della cam 3) si sono indeboliti, è stato ritenuta credibile dal giudice, che sulla base di quanto rivelato dalla nuora ha sostanzialmente blindato l’impianto accusatorio avanzato dal pm Daniele Paci e dagli investigatori della squadra mobile di Rimini. Nel frattempo i legali di Dassilva si preparano ad aprire un secondo fronte, oltre a quello odierno, impugnando nuovamente davanti al tribunale del Riesame il provvedimento che ha negato la scarcerazione del cittadino senegalese loro assistito, ovvero l’ordinanza di rigetto della richiesta di scarcerazione. Molto ha pesato nella valutazione del gip l’assenza di reazione di Louis di fronte alle accuse rivoltegli da Manuela, così come il sottrarsi al confronto proposto in aula. Dassilva, secondo la tesi dell’accusa, avrebbe eliminato Pierina perché le indagini della 78enne potevano portare alla luce che lui era l’amante della nuora Manuela. Una rivelazione che, una volta venuta a galla, avrebbe potuto mettere fine al matrimonio del senegalese con Valeria Bartolucci.