Louis Dassilva, slitta al 22 maggio l’udienza al Riesame

Rimini, 8 maggio 2025 – Si terrà il 22 maggio l’udienza per Louis Dassilva davanti al Tribunale del Riesame di Bologna. L’udienza, inizialmente fissata per il 15 maggio, è slittata di un’altra settimana. Per la terza volta, i giudici bolognesi dovranno esprimersi sulla sussistenza delle misure cautelari a carico del 35enne senegalese, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. Questa volta, sotto la lente di ingrandimento del Riesame, ci sarà l’ordinanza di rigetto dell’istanza di scarcerazione di Louis, firmata dal gip di Rimini Vinicio Cantarini e impugnata dai legali del senegalese, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. Dassilva al momento è ancora ricoverato all’ospedale di Rimini, dove è arrivato giovedì scorso a seguito della decisione di intraprendere lo sciopero della fame.

Intanto Davide Barzan, consulente di Manuela Bianchi (la nuora di Pierina), è finito di nuovo nell’occhio del ciclone, a seguito di una denunciata per truffa e indebito utilizzo di strumenti di pagamento presentata alla Guardia di Finanza di Rimini da un 57enne originario di Foggia.