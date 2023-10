Louis: "L’immagine del cadavere mi tormenta"

"Quelle immagini mi tormentano, la notte non riesco a prendere sonno". Un incubo che torna a riaffiorare e non gli concede tregua. Louis Dassilva, il metalmeccanico senegalese dirimpettaio di Pierina Paganelli nella palazzina al civico 31 di via Del Ciclamino, ripercorre di fronte ai giornalisti il giorno del ritrovamento del cadavere dell’ex infermiera di 78 anni, lì nella zona garage sotterranea dove si è consumato il delitto la sera del 3 ottobre scorso. Ieri mattina Dassilva si è presentato davanti ai cronisti che da settimane sono appostati fuori dal palazzo. Con lui c’era anche Davide Barzan, il consulente della difesa che fa parte del ‘pool’ di professionisti nominato dal metalmeccanico, da Loris Bianchi e dalla sorella Manuela, la nuora di Pierina. Gli inquirenti ipotizzano che quest’ultima avesse una relazione segreta proprio con Louis. Un’amicizia ‘speciale’ cominciata prima dell’incidente che il 7 maggio scorso aveva fatto finire in coma il marito di Manuela, Giuliano Saponi. Dassilva tuttavia non ha voluto commentare le indiscrezioni riguardanti quella presunta storia d’amore clandestina. "Siete più interessati a scoprire chi ha ucciso la povera Pierina oppure a scavare nelle vite delle persone?" ha detto rivolgendosi ai giornalisti. Posizione ribadita con forza anche dal consulente Barzan: "In questa fase non ci interessa minimamente sapere se ci fosse o meno un rapporto extraconiugale. Sottolineo che Louis non è indagato e non lo sono nemmeno Manuela e Loris". Dassilva ha anche smentito la notizia del ritrovamento di alcuni ‘pizzini’, bigliettini scritti a mano che secondo quanto emerso nelle scorse ore l’uomo avrebbe infilato sotto la porta di Manuela. Con Pierina, ha aggiunto il metalmeccanico, "i rapporti erano normali, cordiali". La sera dell’omicidio, ha aggiunto Dassilva, "l’ho trascorsa a letto, visto che non mi riuscivo a muovere a causa del dolore tremendo al ginocchio dovuto ad un incidente in moto", avvenuto il 2 ottobre. Louis è stato tra i primi a ritrovarsi davanti al corpo senza vita della Paganelli, la mattina del 4 ottobre, scendendo nello scantinato del complesso condominiale di via Del Ciclamino, insieme a Manuela e ad un altro vicino.