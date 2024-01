"Louis non è andato via di casa"

"Louis se ne è andato da via del Ciclamino". Un’indiscrezione sul fatto che l’alta tensione provocata sugli inquilini del terzo piano di via del Ciclamino dall’omicidio di Pierina Paganelli avrebbe potuto portare alla deflagrazione del rapporto tra Valeria Bartolucci e Louis Dassilva, i vicini di casa di Pierina. Una versione quella che vuole Louis Dassilva ormai lontano da via del Ciclamino che però è stata seccamente smentita sempre nella giornata di ieri dalla stessa compagna dell’uomo. "Louis e io non ci siamo lasciati e siamo uniti come lo siamo sempre stati", ha garantito Valeria Bartolucci e "finché non avrò le prove di tutto quello che si è detto in questi mesi io credo a Louis".

Un rapporto "solido" lo ha ribadito essere la compagna di Dassilva allontanando le voci sull’allontanamento dell’uomo, così come ha spiegato anche lo stesso Davide Barzan, consulente del pool difensivo di Valeria e Louis: "Non si è assolutamente allontanato – ha spiegato Barzan –. È stato assente un giorno e per motivi personali unitamente a Valeria per poi tornare a casa presso l’immobile". Lì dove anche alcuni vicini confermano di averlo visto nel cortile comune del complesso residenziale di via del Ciclamino.