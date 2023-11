Louis ripreso dalle telecamere . Il giallo della t-shirt scomparsa

Una maglietta bianca, a mezze maniche. Una t-shirt tanto comune quanto importante agli occhi di chi indaga sul delitto di via del Ciclamino, ancora a caccia del killer di Pierina Paganelli a distanza di oltre quaranta giorni dall’omicidio. È questo l’indumento, riconducibile a Louis Dassilva, che manca ancora all’appello della squadra mobile diretta dal vicequestore aggiunto Dario Virgili e coordinata nell’inchiesta dal sostituto procuratore Daniele Paci.

Si tratta della maglietta che il vicino di Pierina e presunto amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, indossava poche ore prima che venisse uccisa la pensionata 78enne. A suggerire l’abbigliamento dell’uomo agli investigatori erano state le riprese della telecamera della farmacia di via del Ciclamino, che il 3 ottobre quando Pierina fu uccisa immortalarono alle 19.30 circa il vicino Louis fare avanti e indietro in più di una occasione in via del Ciclamino.

Riprese già finite sotto la lente perché immortalerebbero Dassilva camminare senza particolari problemi, al contrario con quanto riferito inizialmente dal 33enne di origini senegalesi secondo la cui versione a seguito dell’incidente di cui era rimasto vittima il giorno prima, Louis avrebbe dovuto avere un’andatura incerta e claudicante per le ferite. Ma non è solo questione di movenze. La telecamera immortalerebbe anche l’abbigliamento di Dassilva quel giorno, circa tre ore prima che Pierina fosse uccisa. E quegli indumenti che il 33enne portava, Louis li avrebbe consegnati alla polizia solo in un secondo momento e non alla prima acquisizione del 10 ottobre.

Non è chiaro se il ritardo sia dovuto a un’incomprensione o a una dimenticanza dell’uomo, ma solo a inizio novembre la mobile è tornata nell’appartamento che Dassilva condivide con la compagna Valeria Bartolucci, acquisendo altri vestiti di Louis e nello specifico due paia di pantaloni ginnici e un paio di scarpe da tennis, oltre alla maglia a maniche lunge consegnata agli inquirenti, che non corrisponderebbe però con quella indossata da Dassilva nelle riprese.

Insomma, non è tutto. Comunque manca all’appello quella t-shirt bianca con cui Louis è stato immortalato dalla telecamera nel tardo pomeriggio del 3 ottobre e di cui alla mancata consegna agli agenti Dassilva non ha saputo giustificarne l’assenza. Manca e basta, insomma, sparita nel nulla senza un perché. Una presunta incongruenza ora oggetto di approfondimento da parte della mobile, così come lo è ancora l’ascensore della palazzina dove viveva Pierina. Anche ieri sera gli investigatori si sono recati in via del Ciclamino per effettuare nuovi accertamenti proprio sull’ascensore.