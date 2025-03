Louis temeva che Pierina assoldasse un investigatore. Manuela: "Così avrebbe scoperto la nostra relazione"

Louis Dassilva aveva paura di Pierina Paganelli. O meglio, temeva che la pensionata uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023 potesse ingaggiare un investigatore privato per scoprire con chi la nuora, Manuela Bianchi, avesse intrapreso una relazione extraconiugale. La stessa Paganelli, del resto, avrebbe adottato la stessa strategia già qualche tempo prima, in occasione della crisi coniugale tra il figlio Giuliano e la stessa Bianchi. La nuora della vittima, indagata per favoreggiamento, starebbe fornendo nuovi elementi a carico del senegalese. Nella ricostruzione dell’accusa, Dassilva avrebbe ucciso Pierina proprio perché vedeva in lei una minaccia al suo rapporto con Manuela. Ieri Dassilva ha negato il consenso al faccia a faccia con Manuela, l’ex amante si è invece detta disponibile.