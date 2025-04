L’outlet è più vicino alla Riviera

A pochi giorni dalla Pasqua, San Marino Outlet Experience e il Gruppo Bonelli Bus & Benedettini si stringono la mano. A partire dai giorni scorsi, infatti, l’Autolinea Rimini-San Marino fermerà all’Outlet. Il nuovo collegamento renderà più facile il raggiungimento della struttura anche per coloro che arrivano in Riviera senza auto, o che non intendono utilizzarla durante la loro permanenza. La nuova fermata è posizionata a fianco dell’ingresso Nord e si inserisce nel tragitto che dalla stazione ferroviaria di Rimini arriva all’ex stazione di San Marino e viceversa, offrendo la possibilità, con un unico titolo di viaggio, di visitare il centro e di concedersi il tempo di fare shopping all’outlet. Il servizio sarà attivo tutto l’anno. "È un accordo a cui lavoriamo da tempo – commenta il consigliere delegato di Smoe, Roberto Berardi – Fornisce un prezioso collegamento consentendoci di intercettare nuovi potenziali visitatori".