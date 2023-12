L’Rds Stadium chiude per lavori. Addio concerti per due anni. Tanti show ’dirottati’ a Pesaro

Pesaro brinda. Bologna anche. Perché la chiusura per due anni dell’Rds Stadium, a causa degli imminenti lavori di rifunzionalizzazione e ristrutturazione del palasport di Rimini, spiana la strada alla concorrenza per i grandi concerti ei palazzetti. Per esempio, il 18 gennaio Claudio Baglioni partirà da Pesaro col suo nuovo tour. Ma c’era Rimini in pole position per l’anteprima di Baglioni – com’è stato negli anni per tanti altri artisti, da Jovanotti a Laura Pausini – prima di decidere l’avvio del cantiere all’Rds Stadium, che partirà l’8 gennaio. I due anni di lavori per trasformare il palazzetto in una struttura polifunzionale utilizzabile anche per la danza, terranno Rimini fuori dal circuito dei grandi eventi e concerti. Molti di questi saranno fatti a Pesaro (Baglioni è solo il primo). "Ma anche Bologna cercherà di fagocitare vari show che Rimini avrebbe potuto ospitare", avverte Willie Sintucci. Che all’Rds ha organizzato tanti concerti: gli ultimi quelli di Ligabue, Laura Pausini e di Antonello Venditti e Francesco De Gregori con il loro Gran finale.

Ora che il palasport chiude Sintucci ed Ernesto De Filippis, amministratore della società che dal 2003 a oggi ha gestito l’Rds, ringraziano un po’ tutti "a partire dal Comune" per i successi ottenuti in questi 20 anni. "Abbiamo ospitato 1.400 appuntamenti – fa il punto De Filippis – per 5.000 giornate di eventi tra concerti, musical, trasmissioni tv, ma anche grandi eventi sportivi (come la Fed cup di Tennis e la Final eight di basket A1), congressi e convention di importanti aziende". La società ha investito 5 milioni in comunicazione e promozione "e abbiamo generato per Rimini un indotto di 30 milioni. L’Rds è diventato punto di riferimento in Italia per gli spettacoli". Un patrimonio "che mi auguro non venga disperso, affinché quanto fatto finora sia utile in futuro per la nuova gestione", dice Sintucci.

Nessuna polemica, ma resta da capire se il ’nuovo’ Rds Stadium saprà – dopo i due anni di stop per i lavori – tornare protagonista dei grandi concerti. Dal canto suo, Palazzo Garampi in una nota ringrazia De Filippis "per la gestione ventennale della struttura" e ricorda che il progetto di ammodernamento porterà grandi benefiici. "Finanziati con 4 milioni dal Pnrr, i lavori riqualificheranno la struttura" che sarà utilizzabile per "concerti, spettacoli, eventi sportivi di altissimo livello tutto l’anno. Si otterrà quello che Rimini aspettava da anni ed era nelle intenzioni originali dell’impianto". Perché "soltanto per gli eventi legati alla danza si prevedono a regime 500mila pernottamenti l’anno tra atleti, tecnici, accompagnatori, spettatori, per un indotto stimato in 50 milioni". A lavori finiti "l’Rds Stadium incrementerà l’attività e il numero potenziale di fruitori". E la sua gestione costerà meno grazie ai nuovi pannelli fotovoltaici e ai nuovi impianti, che sostituiranno quelli attuali, "obsoleti e dispendiosi per le casse comunali".