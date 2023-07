Luca Beccari in visita ufficiale a Belgrado con una delegazione diplomatica sammarinese

Il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, accompagnato da una delegazione diplomatica guidata dall’ambasciatore di San Marino presso la Repubblica di Serbia, Lino Zonzini, è stato ieri in visita ufficiale a Belgrado, su invito delle Autorità istituzionali serbe. In mattinata, al Palazzo del governo, il Segretario è stato accolto dal primo ministro, Ana Brnabic e in seguito dal primo vice presidente del governo e ministro per gli Affari Esteri della Repubblica di Serbia, Ivica Dacic, "con il quale – riferiscono dagli Esteri – è stata fatta una disamina di tutti gli aspetti bilaterali e multilaterali oggetto di attenzione. Il tema della collaborazione in ambito di Expo specializzato 2027 a Belgrado, quale importante appuntamento per la Serbia a livello multilaterale che si è realizzato anche grazie al sostegno sammarinese, ha avviato la discussione durante gli incontri ad altissimo livello, segnando l’inizio di un piano di cooperazione anche per organizzare la partecipazione di San Marino".