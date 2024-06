Viserba piange Luca Bersani: addio al grande albergatore

Viserba (Rimini), 30 giugno 2024 – La notizia dell’improvvisa scomparsa di Luca Bersani, albergatore e ingegnere 61enne di Viserba, ha cominciato a circolare sui social nel pomeriggio di venerdì, incontrando l’incredulità di amici, conoscenti e concittadini.

A portarlo via, una malattia terribile quanto veloce, che non gli ha lasciato scampo. Proprio all’inizio di giugno su Facebook Luca scriveva un post relativo a un suo ricovero. Parole che oggi fanno riflettere: “La gentilezza è l’anima della cura, è uno degli slogan del Servizio regionale sanitario dell’Emilia-Romagna. Dopo dieci giorni trascorsi presso il reparto Medicina 2 dell’ospedale di Rimini non posso che confermare l’assoluta verità e corrispondenza di questa frase alla realtà, provata sulla pelle del sottoscritto. Tutto il team, dai medici agli infermieri, alle Oss e alle altre mansioni, mi hanno aiutato a passare un brutto momento. Un grande grazie”.

Uno degli ultimi a vederlo, a parte i familiari, è stato don Giovanni Vaccarini, che celebrò il suo matrimonio con Rosy. “I familiari – spiega il sacerdote – giovedì mi hanno chiamato per l’estrema unzione. L’ho raggiunto in ospedale, dov’era tornato dopo qualche giorno a casa. Era consapevole della situazione, eppure sereno”.

Anche gli amici del gruppo ‘La Viserba che vorremmo’ sono sconvolti. È l’amico Gabriele Bernardi, portavoce del gruppo, a sottolineare l’apporto di Luca al bene comune. “Lo ricorderemo per l’ironia e l’infinita classe, il suo non andare mai sopra le righe. Nel gruppo si è evidenziato subito per le competenze tecniche e per la voglia di lavorare per una Viserba più bella e funzionale al turismo. Perderlo così, da un giorno all’altro, fa molto male. Giovedì il suo messaggio nella chat del gruppo ci ha gelato il sangue. Ci ha scritto solo due parole: ‘Ciao, ragazzi.’” Anche Marco Gobbi, portavoce del comitato ‘Viserbapuntoacapo’, ricorda Luca per la determinazione, la tenacia e la professionalità.

“Ci ha lasciato quell’energia contagiosa che risveglia la volontà di combattere le ingiustizie, le prepotenze, gli incompetenti e le superficialità. Luca è da annoverare fra i ‘giusti’ di Viserba, perché si è prodigato molto per il nostro paese”. Oltre all’amatissima moglie Rosy, Luca lascia il fratello Bruno. Questa sera alle 19.30 si terrà un Rosario presso la chiesa di Viserba Mare di piazza Pascoli. Il funerale sarà martedì alle 15, nella stessa chiesa.