Luca Cappuccini, maestro dell’oftalmologia

Il prestigioso premio Medaglia d’oro Maestri dell’oftalmologia Italiana, assegnato dalla Soi (Società oftalmologica italiana), celebra quest’anno il dottor Luca Cappuccini, luminare dell’oftalmologia con un legame profondo con Rimini e il suo territorio. L’evento si è tenuto nei giorni scorsi a Romna all’auditorium dei Cavalieri del Waldorf Astoria Cavalieri Hilton, a coronamento di una carriera esemplare nel campo medico.

Nato a Bologna, Cappuccini si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna nel 1987 e si è specializzato in oftalmologia ad Ancona nel 1991. La sua carriera ha toccato tappe fondamentali negli ospedali di Rimini, Bologna e Reggio Emilia, delineando un percorso che unisce eccellenza medica e umanità.

Il legame con Rimini, città simbolo della sua carriera, è particolarmente significativo. Dal 2013 al 2015, Cappuccini ha diretto l’Unità operativa complessa di oculistica della Ausl della Romagna, comprendendo i presidi di Rimini, Riccione, Cattolica e Novafeltria. In questo ruolo ha contribuito a trasformare il reparto in un centro di riferimento per la chirurgia oftalmica complessa, con una particolare attenzione alle patologie pediatriche, retiniche e al glaucoma. Durante il suo mandato, ha introdotto tecniche chirurgiche all’avanguardia e potenziato la rete territoriale per garantire accesso rapido e cure di alta qualità. Nel corso della sua carriera, Cappuccini ha eseguito oltre 60.000 procedure chirurgiche, consolidando la sua reputazione di chirurgo di eccellenza. La sua attività a Rimini è stata caratterizzata da un’attenzione particolare ai bisogni dei pazienti più fragili e da un approccio innovativo alla formazione del personale sanitario.

Oltre alla sua attività clinica, Cappuccini è un uomo mosso da profonda umanità. Durante gli anni di primariato a Reggio Emilia, ha svolto volontariato nella Repubblica Democratica del Congo, portando cure oftalmologiche a popolazioni svantaggiate. Il suo impegno è stato riconosciuto con il titolo di professore di oftalmologia presso l’Università di Lubumbashi.

Oggi, come libero professionista, Cappuccini continua a operare in strutture private su scala nazionale, contribuendo al progresso della scienza medica. Nonostante i suoi impegni professionali, il mare rimane la sua grande passione. Con Rimini nel cuore e un’eredità di eccellenza, Luca Cappuccini è un esempio di dedizione e talento, un simbolo di come la medicina possa essere al servizio della comunità e del progresso umano.