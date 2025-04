Luca podista d’oro: l’atleta autistico di Bellaria si laurea campione europeo

La favola di Luca Venturelli continua. Il 20enne podista bellariese affetto da autismo, si è laureato campione europeo a Genova sulla distanza dei 10 km. Una vittoria ottenuta ai campionati Virtus, il circuito paralimpico internazionale riservato agli atleti con disabilità intellettivo-relazionali. "Luca continua a dimostrarsi un atleta incredibie – dice la madre Cristina Delmonte – Peccato che venga ancora escluso dalle competizioni paralompiche ufficiali, per colpa del regolamento". è una storia che abbiamo già raccontato più volte. Ma Cristina non si rassegna e continua la sua battaglia. "Luca è autistico, ma ha un quoziente intelletivo normale. E purtroppo le attuali norme del comitato paralimpico internazionale impediscono, a lui e a tanti altri nelle sue condizioni, di partecipare alle gare ufficiali". Tanta gioia per la vittoria di ieri, ma "rimarrà un successo amaro, fino a quando non cambieranno il regolamento...". E intanto Luca corre, vince e lavora. Dopo essersi diplomato all’istituto Molari di Santarcangelo, da settembre lavora per lo studio commerciale Gasperoni a Igea Marina. "L’hanno preso in ufficio con un progetto lavorativo pensato per lui".