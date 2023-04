Lucarelli narra la leggenda di Azzurrina

"Quella che mi piace di più è la storia del fantasma di Azzurrina, perché è il fantasma di una bambina che gioca e che ride soprattutto. Fa venire un brivido ma fa anche una gran tenerezza". Così lo scrittore Carlo Lucarelli ha presentato il suo nuovo podcast Giallo in castello – disponibile da oggi – dedicato al racconto di misteri e delitti avvenuti nei castelli dell’Emilia Romagna. Oltre alla storia di Azzurrina del castello di Montebello, a Poggio Torriana, tra i vari racconti Lucarelli ne dedica uno alla Fortezza di San Leo dove fu imprigionato il conte Cagliostro. I podcast di Giallo in castello sono prodotti da Apt Emilia Romagna in collaborazione con il circuito dei castelli del Ducato e dei manieri.