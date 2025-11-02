Lucarelli: "Vi svelo i misteri legati all’assassinio di Pasolini"

Mezzo secolo fa Pier Paolo Pasolini, regista, attore, drammaturgo e sceneggiatore, veniva barbaramente ucciso sulla spiaggia dell’Idroscalo di Ostia, a soli 53 anni. Nel 50esimo anniversario dell’efferato omicidio, Carlo Lucarelli, oggi alle 21,15 al Palazzo del Turismo di Riccione, proporrà lo spettacolo a lui dedicato Ppp. Un segreto italiano, pensato in forma di recital, tra indagine, memoria e poesia. "Lo spettacolo è una messa in scena del mio omonimo libro – spiega Lucarelli –. È una ‘lettura’ fatta da me, interagendo con l’attrice Elena Pau, che tra l’altro canta alcune canzoni suonate da Alessandro Midi al pianoforte. Racconto il nostro rapporto, come generazioni, con il mistero della morte di Pasolini e con tutte le suggestioni che c’erano allora. In particolare si pone l’accento sull’attualità, sull’importanza e sulla profondità di Pasolini, sulla sua rilevanza come intellettuale a 360 gradi. A volte lo si scinde e si parla di lui dicendo: il Pasolini regista, il Pasolini poeta, il Pasolini scrittore, come fossero persone diverse, mentre è qualcosa di organico".

Il re del noir aggiunge: "Insisto anche sulla dimensione violenta e politica di quegli anni. Ce ne siamo dimenticati, ma in quel periodo veniva ammazzata tanta gente". Questa serata fa seguito all’incontro Caro Pier Paolo, stanotte ti ho sognato, conversazione ‘pasoliniana’ tra Dacia Maraini e Lorenzo Pavolini, tenutasi lo scorso 3 ottobre al Cocoricò nell’ambito del 58esimo Premio Riccione per il Teatro. È stata pure l’occasione per rispolverare alcune lettere di un giovanissimo Pasolini che descrive la spiaggia di Riccione, dove si trovava in vacanza con la madre.

ni. co.