Lucciole in difficoltà economica per le restrizioni agli spostamenti? Niente sconti. Entrerà in vigore da domenica e fino al 31 maggio 2021, l’ordinanza contingibile e urgente del Comune "per prevenire e contrastare i pericoli causatida comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione in strada". L’ordinanza ricalca quella estiva, concentrandosi su quelle aree dove il fenomeno della prostituzione su strada si registra con una maggiore intensità. "Zone e vie che tengono conto anche delle segnalazioni arrivate dai cittadini al Comando della polizia locale", spiega l’amministrazione comunale. Tra le altre, a Statale, i viali delle Regine, le zone di confine comunale Nord e Sud. "Un atto che dà continuità all’attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento della prostituzione – aggiunge Palazzo Garampi – oltre ad arginare i fenomeni di degrado urbano ad esso collegati". Con l’ordinanza precedente dal 25 maggio al 31 ottobre sono stati 229 i verbali elevati. "Nonostante il lockdown i servizi della polizia Locale non si sono fermati, né rallentati – commenta l’assessore Jamil Sadegholvaad – Un impegno che continuiamo a portare avanti, seppur con armi legislative spuntate, a contrasto di un fenomeno criminale e che contribuisce alla percezione di insicurezza dei cittadini". Prevista una sanzione fino a 500 euro (400 se pagati entro 60 giorni) a chi offre ’in maniera non equivoca’ prestazioni sessuali a pagamento in strada, e a chi chiede informazioni a riguardo. Multe ai conducenti che, in questi frangenti, effettueranno manovre pericolose per la circolazione stradale". Eventuali atti rilevanti ai fini fiscali saranno segnalati a Finanza e Agenzia Entrate. © Riproduzione riservata