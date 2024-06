Luce al parco. Sistemata la rotonda delle farfalle

Per il parco Duccio Agostino e per i viali Righi e Basilicata si annuncia una nuova illuminazione pubblica. I lavori, che partiranno a inizio estate, prevedono la predisposizione del nuovo impianto con la messa in opera di basamenti di calcestruzzo e di cavidotto flessibili che collegheranno la rete pubblica esistente alla nuova. I tre interventi, anticipa l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola: "Dureranno circa un mese. Diamo così risposta alle esigenze emerse nei quartieri, portando la necessaria illuminazione nelle zone che non ne sono ancora adeguatamente provviste". Sono intanto terminati i lavori di restyling della rotatoria delle farfalle all’incrocio tra i viali Giovanni da Verazzano e Vespucci a Riccione Abissinia, opera realizzata nel 2010 dall’artista Anselmo Giardini, su idea degli studenti della scuola elementare di viale Capri.