Luce e gas, bollette da brividi: "Hotel costretti a rivedere i prezzi. Ma così perdiamo in competitività"

"Prezzi dell’energia sempre più alle stelle". E i rincari si trascinano dietro intere filiere. Patrizia Rinaldis parte da qui per affrontare il tema delle tariffe del comparto alberghiero per la prossima stagione estiva. L’argomento sarà tra quelli trattati martedì nel consiglio comunale di Rimini. Sarà una seduta tematica sul turismo, a cui sono stati invitati la presidente di Federalberghi e l’amministratore delegato di Airiminum, Leonardo Corbucci.

"Il tema non è la tariffa degli hotel – riprende la presidente degli albergatori – Sta aumentando tutto. L’attività alberghiera è una impresa come le altre, che non può non essere interessata dagli incrementi. Non ci sono aziende in grado di assorbire in toto questi aumenti delle bollette senza ricadute sulle tariffe. Ci sono hotel che arrivano a spendere in energia oltre 70mila euro". Insomma, avanti di questo passo e i prezzi in estate saranno ulteriormente ritoccati, come già sta accadendo in tanti altri settori. "Dobbiamo cominciare a uscire dalla semplice logica dei costi per i turisti. Qui il problema è generale. Serve un’azione a livello nazionale". La presidente bussa a Roma anche perché il turismo, e in questo caso la Riviera, si gioca il futuro, soprattutto se si pensa a tutti gli sforzi per far arrivare gli stranieri in riva all’Adriatico. "In Spagna l’energia costa molto meno e questo incide non solo sui costi vivi delle attività turistiche, ma anche sulle filiere che non risentono di questi aumenti. Per altro in Spagna possono attingere anche a un fondo nazionale che ne abbassa ulteriormente l’impatto sui bilanci delle attività. Da noi invece accade il contrario. Se consideriamo i prezzi dell’energia, gas incluso, e l’acqua, il peso di tutte le voci sul bilancio di una attività si aggira sul 9%, che non è affatto poco. Il problema maggiore? È solo il principio. Stanca ripetere le solite cose, ma le merci viaggiano su gomma, dunque i prezzi delle merci aumentano a loro volta. Abbiamo un problema di competitività rispetto ad altre nazioni. Proprio per questo serve una strategia nazionale per gestire la situazione".

Intere filiere vedono un aumento dei costi, e gli hotel rappresentano il terminale di questi incrementi. "Già con il primo grande incremento dei costi energetici, avevamo visto un successivo rincaro dei beni alimentari tra il 10 e il 15%. Sono cresciute le spese per le lavanderia e tutto il resto. Poi quei prezzi non sono scesi, anzi, hanno avuto costanti ritocco all’insù. Cosa che continua ad avvenire. Non può sorprendere se, alla luce di tutte le difficoltà, vediamo piccole strutture alberghiere che chiudono la cucina e rinunciano a dare questo servizio". A subire più di tutti gli aumenti dei prezzi e la riduzione dei margini di redditività sono le piccole strutture che aprono solo in estate. Gli hotel stagionali. Con il passare del tempo e l’aumento dei costi la situazione non può che peggiorare. "Proprio per questo mi chiedo come sia ancora possibile ricevere dalle agenzie richieste per soggiorni con la pensione completa a 30 euro, mentre al ristorante non è detto che con 30 euro riesci a cenare".

Andrea Oliva