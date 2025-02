Luce e gas, costi alle stelle. Famiglie stritolate dalle bollette: "Senza soldi, niente vacanze"

"Da 24 mesi consecutivi la produzione industriale italiana è in calo. Nel 2024 siamo a -3,5%, solo nel mese di dicembre il crollo è a -7,1%. Questi i dati Istat". Inizia così l’intervento del sindaco di Rimini. Sadegholvaad lancia l’allarme sulla situazione economica preoccupato delle ricadute sul comparto turistico. "L’economia del Paese è precipitata ai livelli dei mesi del Covid, quelli del lockdown - prosegue il sindaco – A febbraio 2025 il costo dell’energia elettrica e del gas in Italia è superiore del 43 e 40 per cento rispetto a Spagna e Francia. Pensiamo come questo handicap possa già pesare ora sulla competitività di tutta l’industria nazionale, turismo compreso. È come se i nostri operatori economici salissero sul ring della concorrenza internazionale combattendo con una mano legata dietro alla schiena. Ma quello che, a mio avviso, non viene sottolineato abbastanza da una politica nazionale impegnata più a battibeccare su tematiche raramente in cima alle priorità dei cittadini italiani, è l’impatto del costo di luce e gas sulle famiglie del nostro Paese".

Il sindaco si dice preoccupato per le ripercussioni sul bilancio delle famiglie. "In questi giorni in tutte le case stanno arrivando bollette molto amare. Ormai un bel pezzo dello stipendio e della pensione va a finire lì. E non possiamo pensare che tutto questo prima o poi non si scarichi sul settore dei servizi, turismo in testa. Senza soldi non si fa vacanza. Produttività in calo, stipendi che sono sempre gli stessi, inflazione spinta in alto dai costi dell’energia e bollette astronomiche: questa è una emergenza nazionale, altroché l’ennesima rottamazione delle cartelle per la quale il governo starebbe per tirare fuori in fretta e furia 6 miliardi di euro. Occorre un intervento straordinario, come quello che si fece 3 anni fa immediatamente dopo l’inizio della guerra in Ucraina, per abbassare le bollette, sia ai cittadini che all’industria. Leggo che ll governo ci starebbe pensando ma i tempi non saranno brevissimi. Invito invece alla fretta. Sul tema dei prezzi e dei costi industriali anche i Paesi dell’area mediterranea ci stanno mortificando. L’auspicio è che nei palazzi romani la consapevolezza di questa emergenza faccia finalmente breccia".