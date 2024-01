Luce in viale Dante, meno pali e costi ridotti

Nuova luce su viale Dante con costi ridotti e un maggior decoro per i pali dell’illuminazione che erano ormai vecchi e segnati dal tempo. I lavori lungo viale Dante erano partiti a ridosso delle festività natalizie, ma solo una parte era stata completata rimandando larga parte del lavoro a dopo l’Epifania. Oggi riprendono le operazioni che prevedono nella zona Alba la sostituzione delle lampade con nuovi corpi luminosi al led tra l’area dei Giardini e viale Boito. Lungo l’intero viale saranno poi sostituiti i pali cilindrici che si trovano a ridosso dei tanti incroci. Allo stesso modo modo verranno sostituiti i pali cilindrici tra piazzale Ceccarini e viale Carducci. Secondo gli uffici del municipio che hanno progettato l’intervento, la nuova illuminazione ridurrà i consumi consentendo un risparmio in bolletta al Comune. La luce prodotta dagli impianti sarà contenuta così da limitare l’inquinamento luminoso. Ma il "confort visivo sarà migliore" assicurano, "e migliorerà la sicurezza e favorirà la fruizione del viale come luogo di incontro e aggregazione nel cuore del centro città". I primi lavori riguarderanno la sostituzione dei 47 pali cilindrici attualmente installati sui tratti di viale Dante già citati con nuovi pali di Arredo urbano che rispondono alle nuove norme in materia di illuminazione pubblica al contrario di quelli vecchi. La seconda parte dell’intervento comprende l’installazione di 130 corpi illuminanti con sorgenti led di ultima generazione sui pali già esistenti lungo il viale. Verranno integrati con sorgente illuminante pensata per l’area pedonale. La prima fase dei lavori non comporterà variazioni al traffico, mentre la seconda prevederà la chiusura momentanea di alcuni tratti del viale. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi fino alla fine di marzo 2024. "Come concordato con i residenti e gli operatori di viale Dante durante l’incontro di quartiere dello scorso anno - spiega l’assessore alle Infrastrutture del Comune di Riccione Simone Imola - questo intervento garantirà maggiore efficienza, comfort visivo, decoro, sostenibilità e sicurezza. Diminuirà il numero dei pali e di conseguenza aumenterà la fruibilità degli spazi del viale".

a.ol.