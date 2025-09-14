Luce su piazza Ferrari. Sette nuove telecamere. E per i più piccoli l’area giochi inclusiva

Sette occhi elettronici per vivere in tranquillità la rinnovata piazza Ferrari nel cuore del centro storico di Rimini. Ieri il taglio del nastro dopo i lavori fatti fare dall’amministrazione comunale. Quella inaugurata è una piazza "più grande, accessibile, inclusive, sostenibile e sicura" sottolineano da Palazzo Garampi. Quando si pensa a piazza Ferrari logico riferirsi a Borgo Marina, ed in effetti il progetto è stato pensato per migliorare la qualità urbana e ambientale del quartiere, un’area che funge da cerniera urbana tra il centro storico e la zona della stazione centrale. Non a caso il nome del progetto è: Borgo Marina Si-Cura.

L’intervento si è concentrato sulla sicurezza e sulla valorizzazione degli spazi verdi e dell’area giochi. L’intervento ha consentito di ampliare il sistema di videosorveglianza attraverso l’installazione di sette nuove telecamere, il potenziamento dell’illuminazione pubblica con il posizionamento di tre nuovi fari, e della copertura della rete wifi pubblica con due nuovi access point. E’ stata ampliata e ripensata tutta l’area gioco che oggi si sviluppa si 220 metri quadrati. E’ stata realizzata una nuova pavimentazione verde in gomma colata antitrauma. La funzione principale della nuova pavimentazione è garantire l’inclusività e l’accessibilità dell’area giochi, che garantisce la possibilità di essere utilizzata da bambini e bambine di diverse fasce d’età e di differenti capacità e abilità motorie e cognitive.

"L’area giochi e la complessiva valorizzazione di piazza Ferrari è parte di un programma di interventi che ha interessato e che prosegue in maniera diffusa, per andare a dotare i diversi quartieri e zone della città di spazi gioco che siano funzionali, accessibili e inclusivi – spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad, presente ieri mattina assieme all’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli –. Un esempio sono le aree giochi inclusive del Parco Pellesi e del Parco Alberto Sordi di Viserba, quella di via Rodriguez e quelle del Parco del Mare, quella di prossima realizzazione al rinnovato parco urbano Don Tonino Bello, a cui si aggiungono gli interventi di riqualificazione in diversi spazi gioco nei quartieri a monte della statale". I giochi sono stati raccolti in un’unica grande area e non più divisa in due come in precedenza. L’intervento sulla piazza "la rende più sicura oltre che più accessibile. ‘Borgo Marina Si-Cura’ è la volontà di proseguire in una visione di città in cui bellezza, funzionalità, sicurezza sono obiettivi che non viaggiano separati". Il costo complessivo dei lavori è di 200mila euro, finanziato all’80% dalla Regione.