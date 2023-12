Luci accese nelle frazioni

Con la giornata di ieri si è acceso il Natale a Misano. Il ponte dell’Immacolata ha coinciso con il completamento delle iniziative realizzate da Comune e comitati in questo periodo di feste. A Misano Monte, alle 18,30, era in programma l’accensione dell’albero di Natale davanti alla chiesa, con i canti dei bambini della scuola materna Don Bosco e una pizzata nel tendone parrocchiale. Luminarie accese anche a Villaggio Argentina. A partire da oggi nella frazione è in programma la tombola natalizia nella sala polivalente ogni giorno, tolto Natale e il 31 dicembre. Torna la tombola anche a Scacciano, dove sono già iniziati gli appuntamenti conviviali a tema che si tengono nel centro di quartiere. Ieri si sono accese le luci anche a Santamonica con l’evento pomeridiano ‘Accendiamo il Comitato’ al centro di quartiere. Per chi pensa che non è Natale senza presepe, in via Boito 7 è visitabile il presepe meccanico di Ferdinando Righetti fino al 20 gennaio. Feste significa anche San Silvestro. Per il ponte di Capodanno sono pronti ad aprire anche alcuni hotel in città. Ad oggi sono circa una decina quelli che si propongono sui portali di prenotazioni alberghiere.