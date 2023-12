Luci, alberi e mercatini accendono il Natale

Oggi e domani Coriano e le sue frazioni si accenderanno in attesa del Natale. Partono le festività tra luminarie, mercatini, pranzi di beneficenza, spettacoli teatrali ed un incontro pubblico con il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi. In questo fine settimana verranno accese le luminarie di via Garibaldi e si illumineranno sei alberi, alti quattro metri, posizionati a Sant’Andrea in Besanigo in piazza Falcone, Passano in prossimità della chiesa San Giovanni Evangelista, a Ospedaletto nella rotatoria di via Montescudo, a Mulazzano in piazza Castello, a Cerasolo nella nuova piazzetta vicina alla scuola Andersen e a Cerasolo Ausa nel parcheggio del centro commerciale. Tornerà il Wine Forum in sala Isotta mentre domani ci sarà la cerimonia di accensione alle 17.30 dell’albero nella centrale via Garibaldi ai piedi della Chiesa di Santa Maria Assunta.