Luci e musica: la magia del Natale arriva anche a San Lorenzo

La magia del Natale arriva anche a San Lorenzo portando luci e musica. Il momento è fissato per domenica 22 dicembre quando nel pomeriggio, a partire dalle 16,30, la grande piazza del quartiere a fianco della chiesa si accenderà con il tradizionale presepe vivente interpretato dai bambini della parrocchia e accompagnato dai cori natalizi. Nell’occasione i cori della parrocchia di San Lorenzo si uniranno alle voci bianche dei bambini della scuola primaria, per un momento che vuole portare gioia e spirito di aggregazione nella comunità in perfetto stile natalizio.

Anche i più piccoli avranno un momento tutto per loro. In un angolo della piazza arriverà Babbo Natale, pronto ad accogliere tutti i bambini nella sua casetta. Ci saranno gli elfi ad aiutare nella scrittura della letterina dei desideri e coinvolgeranno i bambini in fantasiosi laboratori creativi. A completare l’atmosfera natalizia ci sarà il mercatino artigianale proporrà prodotti unici, realizzati dagli artigiani locali. Un’occasione per scoprire regali originali e sostenere i talenti del territorio. L’evento, organizzato dal comitato d’area San Lorenzo in collaborazione con la parrocchia di San Lorenzo e con il patrocinio del Comune di Riccione, intende far vivere la magia del Natale in un clima di condivisione e allegria, valorizzando il senso di comunità.