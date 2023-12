Luci e ombre di Natale: a tavola solo per pranzo

Tutti a tavola con i parenti nel giorno di Natale. Mentre per il veglione di Capodanno le prenotazioni nei ristoranti stentano a decollare. È questa la fotografia che emerge sentendo i ristoratori in città. "In questo periodo per noi sta andando bene" premette Michele Corazza alla guida della Brigata del Minestraio e de Il Baffo. "Per Natale siamo tutti pieni a pranzo. E questo capita in entrambi i ristoranti". Per la sera di Natale invece diversi locali faticano a riempire e nei due gestiti da Corazza hanno deciso di andare contro corrente, togliendosi un problema. "Chiuderemo. Terminato il pranzo di Natale andremo via. Abbiamo deciso di fare una giornata alle terme con tutto il personale dei locali". I dipendenti hanno appezzato. Dopo le fatiche tutti in piscina a rilassarsi.

Poi si tornerà per la settimana a ridosso di San Silvestro, con qualche pensiero in più. "Al momento le prenotazioni vanno bene, siamo al 60% della capienza dei locali – riprende Corazza –, ma non c’è la corsa. Penso che le persone quest’anno siano molto attente al prezzo". Al Minestraio per il cenone di Capodanno tutto a base di pesce, serviranno 90 euro con vini esclusi. Dal Baffo menù completo, anche con pesce per 80 euro bevande incluse. E per ‘spingere’ le prenotazioni, fino ad alcune settimane fa il cenone era in promozione a 70 euro.

Alla Fattoria del Mare si è pronti al pranzo di Natale. "Saremo al completo – racconta Sergio Pioggia –. Abbiamo notato la voglia delle famiglie di trovarsi assieme a tavola. Ma per il veglione di Capodanno le prenotazioni vanno a rilento. Sentendo i colleghi di ristoranti che offrono il veglione non c’è la corsa a prenotare. Si è un 20% al di sotto rispetto al medesimo periodo di un anno fa. Dobbiamo considerare che tutti i locali sono aperti, parte della clientele è in montagna dove c’è neve, e molte famiglie guardano al portafogli. Inoltre hanno aperto e offrono la serata di San Silvestro tanti piccoli locali con una offerta diversa rispetto al cenone". Alla Fattoria serviranno 95 euro, "stesso prezzo di un anno fa". Rimane ottimista Stefano Casadei del ristorante da Fino. "Riapriamo domani. Nel periodo a ridosso del Natale c’è movimento e ci sono richieste. Per chi si sposta per venire a Riccione molto dipende dal meteo, e a quanto pare saranno belle giornate. Per Capodanno stanno arrivando prenotazioni. Abbiamo deciso di fare un menù dedicato alla carta con due turni. Dalle 19,30-20 per le famiglie, poi dalle 22 per chi vuole brindare al nuovo anno".

Si prepara a dare spettacolo il ristorante Autentico, in pieno centro città. "Da domani alla sera di Natale andrà bene – dice Thomas Montebelli –. Abbiamo buone previsioni anche per le serate del 29, 30 e 31. Piace l’idea della serata spettacolo. Ospiteremo una clientela che arriva anche dall’Emilia e da Milano".

Andrea Oliva