"Luci spente in città e i ladri si scatenano"

Ha riaperto ieri la gioielleria Pedrosi, dopo il maxi furto subito nella notte tra domenica e lunedì. "E’ stato un durissimo colpo per noi, ma ormai è andata. Abbiamo deciso di tornare subito a lavorare...", allargano le braccia i titolari della storica oreficeria in pieno centro a Santarcangelo. Secondo una prima stima i ladri sarebbero scappati con un bottino di circa 200mila euro di preziosi, in gran parte orecchini d’oro.

Il furto da Pedrosi è il più importante, ma non è stato l’unico. Anzi: il nuovo anno a Santarcangelo è partito purtroppo con numerosi furti nelle abitazioni, alcuni andati a segno e altri invece solo tentati. In alcuni casi (come è capitato a Capodanno) i ladri sono entrati in azione con il flessibile, sventrando infissi e cassaforte. In una palazzina sulla via Emilia hanno tentato due colpi nel giro di pochi giorni, prima in un appartamento al terzo piano e poi in uno al secondo. Per Jenny Dolci, consigliere comunale di Bene in comune, "c’è di che restare allarmati. Il colpo grosso all’oreficeria Pedrosi arriva dopo i furti compiuti in numerose abitazioni". Già dopo i colpi avvenuti a Capodanno sia la Dolci che il capogruppo di Bene in comune Domenico Samorani avevano invocato più telecamere in città e attaccato l’amministrazione, per aver spesso minimizzato sul tema della sicurezza.

Ora la Dolci ritorna all’attacco, anche perché da un mese "il Comune, per risparmiare, ha deciso di tenere tutti i lampioni accesi un’ora in meno". Una decisione che ha suscitato tante proteste e segnalazioni, costringendo l’amministrazione a rivedere gli orari di accensione e spegnimento dei lampioni, che comunque restano accesi un’ora in meno. "Non sono bastate le lamentele dei cittadini per evitare di lasciare al buio per ore intere zone di Santarcangelo. L’appello che rivolgo all’amministrazione è una maggiore attenzione alla sicurezza, che passa anche da una città illuminata – conclude la Dolci – Occorre bilanciare in modo più equa il tema risparmio con quello della sicurezza. Oggi tanti residenti edi esercenti non si sentono tutelati, e posso confidare solo sui propri sistemi di sicurezza".