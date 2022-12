Luciana lascia per prima la cucina di Masterchef

Luciana Battistini prima eliminata da Masterchef 12. La pensionata di origini pennesi, residente a Milano, lascia il programma dopo la prima esterna. "Torno a fare felicemente la nonna", commenta Luciana, iscritta al programma proprio dai nipoti. Dopo una gara in veste di capitana di brigata a Bassano del Grappa perde la sfida e si ritrova tra le peggiori del pressure test con Lavinia. Tra le due, è Luciana ad abbandonare per sempre le cucine di MasterChef. "È stata una bellissima esperienza – dice ai microfoni del programma –. Ho provato tutto, la gloria e l’eliminazione. Sentirsi dire da Iginio Massari che cucino bene è indimenticabile, sono rimasta stupita. MasterChef mi ha dato la carica di sperimentare". Questa sera, per Capodanno, Luciana non sarà ai fornelli: "Ho un sogno nel cassetto, poter aprire un ristorante per bambini, dove cucinare, mangiare e giocare".