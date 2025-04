Luciano trascina il Peter Pan . Attesa per il debutto della Villa

Conto alla rovescia per il Peter Pan di Misano Adriatico che in settimana organizza per gli ultimi party della stagione invernale. L’unico club aperto ogni weekend ha voluto concludere alla grande il palinsesto con la serata di domenica, il party di Pasqua con Luciano. Prossimo appuntamento venerdì con 90 Wonderland, e sabato la serata di chiusura con la Vida Loca.

Grande successo per la performance al Peter Pan di Luciano, uno dei pochi dj in grado di mettere d’accordo tutti, grazie a un sound personale e allo stesso tempo identitario. Tanti i suoi highlights di una carriera straordinaria le serate Vagabundos a Ibiza, le release con la sua etichetta discografica Cadenza, fondata nel 2003, il festival Magik Grande Festival a Santiago del Cile, la creazione della fondazione One Coin For Life, atta a salvaguardare le popolazioni indigene particolarmente vulnerabili e le loro culture. Luciano – dentro e fuori la consolle - è sempre la migliore delle scelte, dalla prima all’ultima traccia, in ogni suo set. In un’unica parola magico, in un’unica definizione Magik Luciano.

Una volta conclusa la stagione invernale, il Peter Pan Club di Misano tornerà questa estate con una serie di appuntamenti che saranno svelati a breve. Nel frattempo cresce l’attesa per il weekend di inaugurazione della Villa delle Rose di Misano Adriatico, in calendario venerdì 9 e sabato 10 maggio.