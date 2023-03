"Lucio adorava Rimini, era il nostro rifugio"

"Io voglio molto bene a Rimini, vengo qui in vacanza da quando ero una bambina. E anche Lucio stava bene a Rimini. Adorava fare le vacanze qui. Sarei davvero contenta se la città ora gli intitolasse la rotonda di fronte a piazzale Fellini, per ricordarlo e per celebrare l’amore che Lucio provava per Rimini". Sono le parole della vedova del cantautore, Grazia Letizia Veronese. Che spera che, una volta approvata, l’intitolazione avvenga al più pesto. La Veronese qualche settimana fa ha incontrato Jamil Sadegholvaad (leggi l’articolo sopra) per discutere dell’intitolazione e dell’evento per celebrare il cantante a 80 anni dalla nascita e a 25 dalla scomparsa. È pronta a collaborare con il Comune, a fornire anche tanto materiale per l’occasione.

"Lucio qui si sentiva come a casa", aggiunge ancora la vedova. Quando erano a Rimini non era così difficile incontrare Battisti a pranzo o a cena in qualche locale. All’Embassy era di casa e il compianto Elio Tosi (storico patron del ristorante) sapeva bene come riceverlo. Capitava anche di vederlo in spiaggia, al bagno 5, dove si fermava per ore a giocare a briscola con gli amici e alcuni bagnanti. Per chi ha avuto la fortuna di esserci, resta scolpito nella memoria il concerto che tenne il 7 agosto 1970 a Rimini all’Altromondo. Fu uno dei pochi della carriera. Battisti era buon amico di Gilberto Amati, il fondatore della storica discoteca e rimase sconvolto quando, nel 1972, l’imprenditori morì in un incidente stradale.

L’intitolazione della rotonda di piazzale Fellini a Battisti sarà anche un modo per riannodare i fili della memoria, e (ri)scrivere la storia dell’amicizia tra Rimini e il cantante. Non a caso Sadegholvaad ha inserito le celebrazioni di Battisti tra gli eventi clou della stagione estiva riminese.