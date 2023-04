Lucio, mi ritorni in mente a Rimini Al teatro Galli l’omaggio a Battisti

Ottant’anni fa nasceva Lucio Battisti. Rimini ha deciso di dedicargli una rotatoria - quella davanti i piazzale Fellini - ma non si fermerà qui la voglia di vivere la musica dell’artista. La rassegna Percuotere la mente torna con sei appuntamenti, a partire dal 25 giugno, dividendosi tra il Teatro Galli e la Corte degli agostiniani. Il primo spettacolo sarà proprio un omaggio a Lucio Battisti con lo spettacolo L’altro Battisti. Uno show distante dai tanti revival delle canzoni che si sono visti e sentiti negli anni. Sarà un Battisti nuovo, portato in scena dall’estro di Morgan accompagnato dalle voci di Simona Molinari, Chiara Galiazzo, Filippo Graziani. Melodie che risuoneranno all’interno del Galli grazie all’orchestra d’archi e alla band di Rimini classica. Prenderanno vita sul palco i cosiddetti ’Album bianchi’ del cantante, che segnarono l’inizio del suo nuovo pecorso artistico accompagnato dai testi poetici di Pasquale Panella.

La rassegna dal 18 luglio si sposterà alla Corte degli Agostiniani dove si ripresenterà Manuel Agnelli. Dopo avere portato sul palco del Galli il Lazarus di David Bowie, Agnelli proporrà un live che nasce dal suo ultimo album, Ama il prossimo tuo come te stesso. Un percorso nuovo per il cantante, in cui musica e voce si uniscono al teatro. Cinque giorni più tardi, il 23 luglio, un altro grande ritorno, quello di Anna Calvi, cantautrice e chitarrista londinese che ha saputo ritagliarsi uno spazio del tutto personale nel panorama musicale. La Calvi torna a Rimini con la sua musica contemporanea e un’identità propria che le hanno permesso, nel corso degli anni, di avere tra i suoi estimatori veri mostri sacri della musica come Brian Eno e Nick Cave, e anche David Linch. Di recente la Calvi ha composto le musiche per la seria televisiva Peaky Blinders.

Dopo una pausa, la rassegna ripartirà a settembre con il primo di tre concerti decisamente più ’intimi’, al teatro Galli, che accompagneranno il il pubblico in un viaggio lontano dalle rotte dell’industria musicale. Il 9 settembre ecco Gavin Brayers, artista che sfugge alle etichette e coglie i rumori contemporanei che la quotidianità offre, finendo per sfumare il contesto e sussurrare l’essenza. Il concerto sarà anticipato al pomeriggio dal film documentario girato a Venezia, Writings on water, con musiche di Brayers e la danza di Carolyn Carlson. Il 17 settembre il concerto di Roberto Cacciapaglia con Invisible Rainbows, titolo del suo ultimo disco, accompagnato da archi e una postazione elettronica. L’11 ottobre infine l’omaggio a Ryuichi Sakamoto (e non solo), affidato a Davide Tura e all’Emsemble Virgilio & Urgon Trio con il concerto Distance.