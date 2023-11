L’udienza dai Capitani Reggenti e un convegno per celebrare i 20 anni del Collegio Garante Giornata di celebrazioni per il 20esimo anniversario dell'insediamento del Collegio Garante della costituzionalità delle Norme. Partecipano le più alte cariche istituzionali sammarinesi e italiane. Momento solenne commemorativo per ricordare le motivazioni che condussero all'avvio di un nuovo corso istituzionale.